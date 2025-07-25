Власти Кубани опровергли фейк о введении графика отключения сотовой связи

Власти Краснодарского края опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о якобы запланированных с 1 августа графиках отключения сотовой связи. В региональном департаменте информатизации и связи заверили, что мобильная связь и интернет продолжают функционировать в штатном режиме, а соответствующие меры не обсуждаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения на использование мобильного интернета возможны лишь при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Такие меры действуют с июня текущего года и направлены на снижение рисков в условиях участившихся атак беспилотных летательных аппаратов по территории страны.

При этом голосовая связь продолжает работать стабильно даже в случае временного снижения скорости мобильного интернета. После снятия угрозы БПЛА операторы оперативно восстанавливают полноценный доступ к сети. Власти подчеркивают, что любые изменения в работе инфраструктуры связи будут доводиться до жителей исключительно через официальные каналы.

Вячеслав Рыжков