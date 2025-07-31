Цены на курятину выросли на 18% из-за спроса и экспорта

Средняя оптовая цена на курятину в середине июля достигла 185 руб./кг, что на 18% выше прошлогоднего уровня. Наибольший рост (+40%) зафиксирован у фарша механической обвалки (ММО), используемого в колбасных изделиях.

Аналитики связывают подорожание с переключением потребителей на курятину из-за роста цен на свинину (+39% г/г), а также с увеличением экспорта (+22% за первое полугодие). Производители столкнулись с ростом затрат: общий рост цен в АПК с начала года составил 5,2%, зарплаты в среднем выросли на 32%.

Несмотря на оптовый рост, розничные цены остаются стабильными. В Минсельхозе отмечают снижение потребительской стоимости на 0,1% за июнь при общем годовом росте всего на 2,9%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Мясо высокого полета».