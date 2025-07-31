Мясо высокого полета

На середину июля средняя оптовая стоимость курятины выросла на 18% год к году. Заметное увеличение — на 40% — наблюдается у фарша механической обвалки, используемого в выпуске колбас, сосисок и других полуфабрикатов. Цены на курятину и сырье на ее основе растут из-за высокого спроса. Потребители переключились на этот вид мяса, стремясь заместить дорожающую свинину, производители — из-за роста себестоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Как следует из имеющегося у “Ъ” еженедельного мониторинга NTech, на 29-ю неделю 2025 года (14–20 июля) тушка бройлера в опте подорожала на 18% год к году, до 185 руб. за 1 кг (см. график на стр. 9). Стоимость филе выросла на 24% год к году, до 307 руб. за 1 кг, голени — на 12%, до 184 руб., окорочка — на 10%, до 165 руб., крыла — на 1%, до 200 руб. Цены сильнее всего — на 40%, до 98 руб. за 1 кг,— выросли на фарш механической обвалки (ММО): это сырье для производства колбас, сосисок и полуфабрикатов. При этом в начале 2025 года наблюдалось заметное снижение оптовых цен на курицу, связанное с восстановлением популяции бройлера после эпидемий гриппа (см. “Ъ” от 21 марта). Крупные производителя курятины — ГАП «Ресурс», «Мираторг» и «Черкизово» — не ответили на вопросы “Ъ”.

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В последние несколько месяцев на мясном рынке цены растут в связке друг с другом. Сначала подорожала свинина, и потребители переключились на мясо бройлера, стоимость которого стала расти из-за возникшего спроса, говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Похожая ситуация была в 2023 году, но тогда начала дорожать курятина, и потребители переключились на свинину, что привело к росту цен на это мясо. По подсчетам NTech, на 14–20 июля оптовая стоимость товарной свинины составила 167 руб. за 1 кг живого веса, что на 39% больше год к году. Цены на различные свиные отруба увеличились на 2–32% в зависимости от части тушки.

Директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров объясняет рост цен на курятину сезонным фактором: «Летние месяцы традиционно характеризуются повышенным потреблением мяса птицы».

Цены на фарш ММО достигли абсолютного минимума в начале текущего года, поэтому производители колбас резко изменили рецептуру, чтобы максимально использовать этот компонент, говорят в агроконсалтинговом агентстве AD Libitum. К тому же многие производители фарша начали экспортировать продукцию, что привело к резкому росту цен.

Подорожание курятины поддерживает и инфляционная инерция, указывает партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. По ее оценке, общий рост цен в АПК с начала 2025 года составил 5,2%. Прежде всего дорожают корма, которые в себестоимости производства бройлеров составляют до 70% всех затрат, отмечает Андрей Кучеров. Также, по его оценке, на многих предприятиях в этом году фонд оплаты труда увеличен в среднем на 32%, стоимость электроэнергии выросла на 20%, а с июля подняли тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, санкционные ограничения затронули импортное оборудование и запчасти, добавляет он.

Тем не менее, несмотря на рост оптовой стоимости, розничные цены остаются стабильными, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Учитывая прогнозы производства, эксперт ожидает, что потребительские цены на мясо бройлера до конца 2025 года будут отставать от темпов инфляции. Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отмечает, что розничные цены на курицу остаются на уровне прошлого года.

В Минсельхозе РФ заявили “Ъ”, что за последние 12 месяцев потребительские цены на мясо курицы выросли всего на 2,9%, а за последний месяц — снизились на 0,1%.

По данным министерства, в январе—июне в хозяйствах всех категорий произведено более 3,5 млн тонн птицы, что на 3% больше год к году.

Несмотря на увеличение производства мяса птицы, ее экспорт растет гораздо быстрее. По данным господина Кучерова, в первой половине 2025 года поставки за рубеж выросли примерно на 22% в натуральном выражении. Крупные закупки российского мяса птицы со стороны Китая и стран Ближнего Востока отвлекают значительную часть продукции за рубеж, уменьшая доступный объем на внутреннем рынке, поясняет он. Впрочем, в четвертом квартале производство мяса, как правило, выходит на пиковый уровень, поэтому цены, скорее всего, будут на более низком уровне, прогнозируют в AD Libitum.

Владимир Комаров