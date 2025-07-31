СМИ теряют до 60% трафика из-за нейроответов в поисковиках

Информационные сайты, включая СМИ, с начала года потеряли от 15% до 60% (в среднем 30%) органического трафика из-за внедрения нейроответов в «Яндексе» и Google. По данным Kokoc Performance, кликабельность (CTR) некоторых категорий упала более чем вдвое.

Как выяснил «Ъ», исходя из статистики, представленной на LiveInternet, просмотры новостных сайтов упали на 12-15%. РБК сообщает о падении трафика на отдельных проектах до 50%. В «Коммерсанте» за январь—июль показы в «Яндексе» снизились с 86,3млн до 78млн, в Google — с 62,5млн до 51,7млн.

Эксперты прогнозируют снижение доходов от рекламы на 30-50% к концу года. В «Яндексе» утверждают, что сохраняют ссылки на источники в ответах «Алисы», но издатели уже сталкиваются с проблемами монетизации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Нейросети обирают медиа».