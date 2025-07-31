Дилеры прогнозируют сокращение авторитейла на 10–15%

Российские автодилеры трансформируют т бизнес из-за слабого спроса и экономической нестабильности. По данным «Автостата», число шоурумов во II квартале снизилось на 137, до 2,95 тыс., дилерских контрактов — на 183, до 4,33 тыс. «КлючАвто» сократил контракты с 90 до 36, в «Москва-Сити» закрылся салон Lamborghini, а «Борисхоф» ушел с рынка подержанных авто.

Участники отрасли, опрошенные «Ъ», пессимистичны в оценках будущего авторитейла. Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова ожидает волну банкротств, а гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский прогнозирует сокращение дилерских центров на 10–15% в 2025 году. По мнению коммерческого директора Fresh Евгения Житнухина, до 20% салонов могут закрыться, особенно брендов Kaiyi, BAIC и «Москвич».

Дилеры отказываются от нерентабельных франшиз, особенно марок с низкими продажами. «Рольф» переходит на цифровые сервисы, работая как посредник на рынке б/у авто. «Автодом» смещает фокус на продажи, сокращая сервисные услуги.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Автобизнес ищет где развернуться».