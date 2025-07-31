Политтехнологов потянуло на старое

Политтехнологи могут вынужденно вернуться к нецифровым методам предвыборной агитации. Такой прогноз представители отрасли дали 30 июля на круглом столе комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). По их мнению, к децифровизации могут привести продолжающиеся ограничения в работе социальных сетей и усталость пользователей от сетевого контента, а также неспособность искусственного интеллекта (ИИ) к решению электоральных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам политтехнологов, использование в избирательных кампаниях новейших технологий становится все менее эффективным

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ По оценкам политтехнологов, использование в избирательных кампаниях новейших технологий становится все менее эффективным

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ограничения мобильного интернета вкупе с рисками утечек из электронных баз данных ставят политтехнологическую отрасль перед риском децифровизации, объявил президент РАСО Евгений Минченко. От сетевого контента устали и пользователи, отметила политтехнолог Евгения Стулова: «Утомленный потребитель все проматывает, и сложно сказать, чем сейчас можно зацепить глаз людей в Telegram-каналах». К тому же эта платформа может столкнуться с ограничениями, предупредил политтехнолог Дмитрий Еловский.

На этом фоне ренессанс, возможно, переживут старые форматы агитации — такие как классическая работа «от двери к двери» и печатные газеты, предположил господин Минченко. В то же время госпожа Стулова надеется, что кризисы доверия и усталости в цифре тоже можно преодолеть, обратив внимание на другие форматы подачи: «То, что нас развлекает, отвлекает, терапевтирует,— в общем, то, чему мы доверяем и что невозможно скопировать».

С торжеством старых-новых форм агитации во главу угла политтехнологам вновь предстоит поставить «продукт», считает Дмитрий Еловский: «У бизнеса это продукт, у политиков — личный бренд и позиционирование. Не бегать и навязывать себя через таргеты, а создавать ситуацию, когда избиратель сам тебя ждет». Вызов это колоссальный, признал эксперт, поскольку у «99% кандидатов» нет на такую работу «ни денежных, ни интеллектуальных» ресурсов.

ИИ, по убеждению участников мероприятия, преодолеть кризис не поможет. Успех избирательной кампании часто зависит не столько от технологий, сколько от «элитных раскладов», которые «если и выплескиваются в паблик, то в очень искаженном виде», посетовал Евгений Минченко: «Когда есть "подводная часть" — данные, которые невозможно скормить ИИ,— возникает вопрос, насколько его применение актуально». Работу с ИИ также затрудняют «галлюцинации» (вымышленные ответы, не имеющие отношения к действительности), внешнее воздействие и слабый креатив, отметил глава РАСО: «У меня ощущение, что нейросеть выбирает самый банальный, ординарный, неяркий вариант. Это примитивизация».

Среди административных вызовов эксперты выделили реорганизацию вертикали власти в регионах. По словам политолога Юлиана Баландина, этот процесс создает риски «переноса ответственности» с муниципальных властей на губернаторов, активно участвующих в назначении руководителей городов. Новые вызовы порождает и продвижение властями института «социальных архитекторов» (см. “Ъ” от 17 января). «Предполагается расширение KPI, замеряемых социологически. Вопрос: как подобрать релевантные метрики и преодолеть классические проблемы соцопросов с точки зрения их достоверности?» — беспокоился господин Баландин.

Сам рынок политтехнологий, как рассказал “Ъ” Дмитрий Еловский, в преддверии единого дня голосования-2025 столкнулся с «повсеместной экономией»: «Денег на выборы мало, никто не готов ими сорить. Даже на губернаторских выборах бюджеты сильно сжались». А в таких условиях работу на местах и партии, и кандидаты зачастую ведут примитивно, посетовал политтехнолог. «Если и на уровне партий до сих пор нет работы с базами данных, CRM-систем, нормальной работы с ИИ и обратной связью от избирателя, то на уровне отдельных кандидатов вообще все глухо, полный каменный век,— сокрушался господин Еловский.— В одной руке каменный топор, в другой — смартфон с ИИ». На рынке есть профессионалы, которые «технологически ушли очень далеко», но «никто их не понимает», добавил эксперт: «Эти политтехнологи могут делать крутые кампании, но эти кампании будут востребованы только в конкурентной среде, а сейчас такой нет».

Григорий Лейба