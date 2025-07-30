«Рольф» планирует выходить в регионы через сервисные франшизы

Гендиректор автодиллера «Рольф» Светлана Виноградова рассказала «Ъ», что компания готова расширяться в регионы только через сервисные франшизы. По ее словам, «Рольф» с учетом текущей ключевой ставки не может позволить себе «капиталоемкие проекты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас мы рассматриваем франшизную модель масштабирования бизнеса в регионы исключительно в рамках сервисного партнерства. В других случаях это требует большого оборотного капитала, что пока экономически нецелесообразно»,— сказала госпожа Виноградова.

Светлана Виноградова пришла на пост гендиректора «Рольфа» в феврале этого года. Тогда, по словам владельца Умара Кремлева, перед компанией стояла задача расширить присутствие фирмы в регионах России.

Подробнее читайте в интервью Светланы Виноградовой.