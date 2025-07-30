Россия и Китай проведут совместные военные учения «Морское взаимодействие 2025»

Вооруженные силы России и Китая 1—5 августа проведут совместные военные учения в Японском море. Об этом сообщил пресс-центр Тихоокеанского флота (ТОФ). В ТОФ заявили, что учения будут проводиться для «обмена опытом военных моряков». Там отметили, что мероприятия «не направлены против других стран».

«Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, на котором стороны спланируют и отработают на картах организацию совместных действий в море,— поделились в пресс-центре. — В море корабли двух стран будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут артиллерийские стрельбы».

В ходе учений будут отрабатываться оборонительные маневры на берегу и в море. Российский отряд кораблей будет возглавлять большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а китайский — эсминец «Шаосин», сообщили в ТОФ. В учениях будут также задействованы дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.

В Тихоокеанском флоте заявили, что «учения носят оборонительный характер и не направлены против других стран». Ранее представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган подчеркивал, что учения «не связаны с нынешней международной и региональной ситуацией», так как проходят в рамках ежегодного плана по обмену опытом между вооруженными силами России и Китая.

Учения проходят на фоне подготовки к саммиту глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин примет участие во встрече в верхах в ходе четырехдневного визита в Китай, который стартует 31 августа.

Подробнее о подготовке к саммиту — в материале «Ъ» «Шанхайский спор».

Александр Одиноков