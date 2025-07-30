Россельхознадзор нашел в свинине воронежского мясокомбината следы лекарств

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в ходе проверки двух индивидуальных предпринимателей, торговавших свининой на рынке АО «ТК-Центральный» в Ливнах Орловской области, выявило в продукции остатки лекарственных препаратов. Было установлено, что производителями мяса выступают воронежские ООО «Сагуны мясокомбинат» и ООО «МПК Сагуны» Николая Бакаева. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в мясе антигельминтный препарат левамизол и диклофенак. Их используют для лечения животных от инфекционных и инвазионных заболеваний. Отмечается, что попавшие в продукцию лекарства могут негативно сказаться на здоровье людей.

В итоге ведомство оштрафовало предпринимателей, которые торговали некачественной свининой, на 60 тыс. руб. и выдало им предостережение о «недопустимости реализации небезопасной продукции». Также о результатах проверках сообщили управлению Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, ООО «Сагуны мясокомбинат», ООО «МПК Сагуны», администрации рынка и управлению ветеринарии по Орловской области.

По данным Rusprofile, ООО «Сагуны мясокомбинат» зарегистрировано в Подгоренском районе Воронежской области в 2017 году для производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Уставный капитал — 170 млн руб. Владелец и гендиректор — Николай Бакаев. В 2024 году выручка предприятия составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 100 млн руб. ООО «МПК Сагуны» также зарегистрировано в 2013 году в Подгоренском районе Воронежской области для производства мяса в охлажденном виде. Уставный капитал — 30 млн руб. Владеет и руководит предприятием Николай Бакаев. 2024 год общество закончило с выручкой в 92 млн руб. и чистой прибылью в 1,9 млн руб.

Вчера сообщалось, что Россельхознадзор изъял 132 кг опасных продуктов из магазинов сети «Светофор» в Курской области.

Егор Якимов