132 кг опасных продуктов изъял Россельхознадзор из курских магазинов «Светофор»

132 кг продуктов животного происхождения и 4,2 тыс. яиц отправило на утилизацию управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям после проверки магазинов сети «Светофор» в Курской области. Продукция хранилась без ветеринарных документов и маркировки производителя, срок годности зачастую истек, а упаковка была нарушена. В 23-х из 43 отобранных для лабораторной проверки проб молочной и мясной продукции найдены нарушения. Об этом сообщили в контролирующем органе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 19 по 30 мая ведомство проверило 20 магазинов сети, принадлежащей ООО «Торгсервис 46», и в каждом из них нашло нарушения ветеринарного законодательства, технических регламентов, федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Например, в произведенном ООО «Курское молоко» творожном сыре, выпущенном кемеровским ООО «Сибмол» ультрапастеризованном питьевом молоке и замороженных куриных бедрышках «Народный выбор» от ООО «Саратовский птицекомбинат курников» найдены остатки лекарств.

Растительные масла и жиры обнаружены в ультрапастеризованном питьевом молоке краснодарского АО «Маслосырзавод славянский», сметане и твороге подмосковного ООО «Русмолпродукт», сметане ставропольского ООО «Русмолоко», а также в сырах: «Сметанковом» курского ООО «Сырная долина», «Монбароне», «Белорусском премиум на топленом молоке», «Домашнем» татарстанского ООО «МК Наласинский», «Королевском с ароматом топленого молока» татарстанского ООО «Проксимус», «Творожном» «Лето близко» ООО «Курское молоко», «Моцарелле» ростовского ИП Шейкина А.В., плавленом «Сливочном» подмосковного АО «Озерецкий молочный комбинат», сладко-сливочном несоленом масле курского ООО «Амстердам» и ставропольского ООО «Молокогрупп» и творожной массе с изюмом ростовского ИП Лесового П.А.

Кроме того, не отвечали требованиям образцы вареной колбасы «Сочная» белгородского АО «Губкинский мясокомбинат» и колбасы натурального копчения «Коровино» подмосковного АО «ОМПК». В пробах обнаружены неуказанная в составе ДНК курицы и микробная трансглутаминаза.

Недействительными признаны шесть деклараций о соответствии.

4 июля ООО «Торгсервис 46» привлекли к административной ответственности за нарушение техрегламентов (14.43 КоАП РФ, до 300 тыс. руб.). Материалы дела переданы в Арбитражный суд Курской области.

Запущенная в 2009 году в Красноярске семьей Шнайдер сеть «Светофор» спустя десять лет вошла в топ-10 крупнейших ритейлеров. В 2020 году компания оказалась самой быстрорастущей продовольственной сетью в России. В 2024 году, по оценкам Infoline, количество магазинов сократилось на 620 объектов, торговые площади — на 429,5 тыс. кв. м. Доля «Светофора» в розничном товарообороте за этот период снизилась с 1,6 до 1,3% (375 млрд руб.), среди крупных сетей это стало самым сильным падением. В 2025 году положение «Светофора» усугубилось из-за проверок регулирующих органов. В январе, подсчитали в Infoline, сеть «Светофор» сократилась еще более чем на 170 магазинов торговой площадью 121,4 тыс. кв. м. ООО «Торгсервис 46» зарегистрировано в Курске в 2017 году для розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор —Татьяна Зябирева. Владелец — АО «Инвест Стандарт» (его собственники не раскрыты). Выручка в 2024 году составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 45 млн руб.

Подробнее о нарушениях в магазинах сети в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь