Четырехлетний ребенок выпал из окна 2-го этажа частного дома в Левашово

В Левашово четырехлетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна частного дома. Об этом сообщил 78.ru.

Инцидент произошел вечером 29 июля. Мальчик оперся на москитную сетку и выпал через окно с высоты второго этажа. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в Детскую городскую больницу имени Раухфуса.

По факту случившегося проводится проверка. Как удалось выяснить, мальчик жил в полной благополучной семье, не состоящей на учете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР проводит проверку по факту падения ребенка из окна жилого дома в Петербурге.

Дарья Астанина