СКР проводит проверку по факту падения ребенка из окна жилого дома в Петербурге

В Петербурге маленький ребенок выпал из окна через открытую форточку. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, следственный отдел по Калининскому району проводит проверку. По предварительной версии, ребенок остался без присмотра, забрался на подоконник и выпал из открытой форточки. Инцидент произошел 22 июля.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что четырехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна квартиры в Парголово.

Дарья Астанина