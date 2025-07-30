Чистая прибыль «Россети Центр и Приволжье» выросла на 23,3%

Чистая прибыль ПАО «Россети (MOEX: FEES) Центр и Приволжье» по РСБУ в I полугодии выросла на 23,3% год к году и достигла 11,7 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 11%, до 74 млрд руб. Прибыль до налогообложения увеличилась на 31% — с 12,1 млрд руб. в I полугодии 2024 года до 15,9 млрд руб. в 2025 году.

Дебиторская задолженность компании уменьшилась на 4,1 млрд руб. — до 21,4 млрд руб., указывает «Интерфакс».

«Россети Центр и Приволжье» — основной поставщик электроэнергетических услуг во Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, а также в республиках Удмуртия и Марий Эл.