Главные новости к утру 30 июля

У берегов Камчатки произошло землетрясение. Максимальная магнитуда составила 8,7. В Елизовском районе Камчатского края зафиксирована волна цунами высотой 3–4 м. Несколько жителей региона пострадали.

В результате землетрясения магнитудой 7,9 у Курил повреждено несколько зданий в Северо-Курильске. Прокуратура Сахалинской области контролирует меры по эвакуации и размещению жителей.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из Индии, если стороны не придут к торговому соглашению. Ставка может составить 20–25%.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время рабочего визита в США посетил космический центр имени Джонсона. В центре управления полетом господин Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы российского сегмента МКС.

Как выяснил «Ъ», Озон-банк начал развертывание собственной сети банкоматов, планируя установить 350 устройств до конца года. Первые 12 уже работают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Они появятся в пунктах выдачи заказов маркетплейса, а также в торговых точках.