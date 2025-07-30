Глава «Роскосмоса» Баканов посетил космический центр имени Джонсона в США

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во время рабочего визита в США посетил космический центр имени Джонсона. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Дмитрий Баканов посетил корпус, где расположен наземный тренажер российского и американского сегментов МКС. Также глава «Роскосмоса» посетил лабораторию космического питания. В центре управления полетом господин Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы российского сегмента Международной космической станции. «Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление»,— пояснили в пресс-службе.

Кроме того, руководители госкорпорации встретились с российскими космонавтами, проходящими подготовку к полетам. Сейчас в США работают Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Петр Дубров. В «Роскосмосе» рассказали, что каждый российский космонавт перед экспедицией на МКС проходит подготовку в NASA и изучает американский сегмент станции. «Это делается для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации»,— говорится в заявлении.

Делегация «Роскосмоса» во главе с Дмитрием Бакановым прибыла в США вчера. Цель визита — встреча с представителями NASA. Переговоры запланированы на 31 июля, они станут первыми за восемь лет.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Космическая одиссея 2025 года».