США намерены ввести 25-процентные пошлины на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из Индии, если стороны не придут к торговому соглашению. Ставка может составить 20–25%.

«Индия всегда была нашим хорошим другом, но Индия вводила, по сути, больше пошлин, чем практически любая другая страна»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Bloomberg). Он подчеркнул, что ставка еще не определена.

2 апреля США ввели 26-процентные пошлины на индийские товары, но затем приостановили их действие, чтобы стороны могли достичь торгового соглашения. Этот срок истекает 1 августа. Торговый представитель США Джеймисон Грир вчера заявил, что США нужно больше времени для переговоров с Индией, чтобы оценить готовность страны открыть свой рынок для американского экспорта.

О тарифной политике США — в материале «Ъ» «Гадания по торговой сделке».