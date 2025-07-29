Главные новости за 29 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов
X5 Group запустила в тамбовском Котовске первую очередь логоцентра за 3 млрд.
Глава белгородского села Борки ранена: дрон ВСУ атаковал ее автомобиль.
«Деметра-Холдинг» осенью может запустить очередь орловского зернотерминала за 2 млрд.
Жена мэра Сергея Петрина возглавит «мегасад» в Воронеже.
РЖД восстановила разрушенный террористами путепровод в Курской области.
В Курской области при атаках дронов пострадали два человека.
Подросток и водитель комбайна пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области.
В Белгородской области при атаке БПЛА по автомобилю погиб мирный житель.
Малому и среднему бизнесу Воронежа ужесточили условия получения субсидий.