Жена мэра Сергея Петрина возглавит «мегасад» в Воронеже

Зоя Петрина, супруга мэра Сергея Петрина, возглавит детский сад «Изумрудный город» при «мегашколе» «Содружество» в Воронеже, сообщил «Ъ-Черноземье» знакомый с ситуацией источник. В частности, госпожа Петрина уже отвечает на вопросы родителей, написавших заявления на поступление в новый сад. «Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в мэрию Воронежа.

По данным ЕГРЮЛ, 28 мая Зоя Петрина покинула должность заведующей детским садом № 21 на Московском проспекте, которую занимала с января 2018 года. На посвященном этому детсаду интернет-страницах осталось много положительных отзывов о прежнем руководителе: «Заведующая Петрина Зоя Николаевна — чуткая и внимательная, словно вторая мама для наших малышей», «Заведующая Зоя Николаевна — очень креативная, эмпатичная, активная, как приятно, что есть такие неравнодушные руководители» и т.д.

Новый детский сад на Московском проспекте торжественно открылся 11 июля в присутствии губернатора Александра Гусева и посла Белоруссии Александра Рогожника — здание построила компания из союзного государства. Стоимость строительства составила около 1,5 млрд руб.

«Изумрудный город» рассчитан на 600 детей в возрасте от 1,5 до семи лет и будет действовать при расположенном поблизости образовательном центре «Содружество».

В начале июля Арбитражный суд Воронежской области приостановил строительство жилого комплекса местного ООО СЗ «Развитие Север» Сергея Гончарова из-за нехватки поблизости детсадов и школ.

Юрий Голубь