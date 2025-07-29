В Белгородской области при атаке БПЛА по автомобилю погиб мирный житель

В Валуйском округе Белгородской области в результате атаки дрона по автомобилю погиб мирный житель, его супруга ранена. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую центральную райбольницу, но спасти его не удалось.

Супруге погибшего, получившей баротравму, оказали помощь. Ее лечение будет проходить амбулаторно. Автомобиль получил значительные повреждения: выбиты стекла и поврежден кузов.

Алина Морозова