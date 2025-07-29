Подросток и водитель комбайна пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате пострадали двое мирных жителей, включая несовершеннолетнего.

В Шебекине 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки его доставили в местную больницу, где ему оказывают помощь. В результате попадания боеприпаса загорелась кровля частного дома — пожарные расчеты локализовали очаг возгорания.

В селе Красный Октябрь Белгородского района беспилотник атаковал комбайн. Водитель получил контузию, его доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась. Удары повредили сельскохозяйственную технику.

Утром ВСУ ударили дроном по легковому автомобилю в Валуйском округе Белгородской области. В результате погиб мирный житель, его супруга ранена.

Алина Морозова