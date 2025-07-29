РЖД восстановила разрушенный террористами путепровод в Курской области

На участке железной дороги Остапово — Михайловский Рудник в Курской области построен новый путепровод. Старый был разрушен в результате теракта 1 июня. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия повреждения старого путепровода в Курской области

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Последствия повреждения старого путепровода в Курской области

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Как отмечают в госкорпорации, сооружение возведено в максимально короткие сроки. Строительные работы начались 30 июня, когда был готов проект, и велись круглосуточно. Путепровод строили более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.

Работы были выполнены раньше прогнозного срока: в начале июня глава РЖД Олег Белозеров на совещании у президента обещал завершить их до 2 августа.

Длина нового путепровода — 36 метров, он состоит из трех пролетов общим весом 250 т, которые устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 т. Высота конструкции — 5,7 м: она почти на 1 м выше прежнего сооружения. Это позволит пропускать под путепроводом негабаритный автотранспорт: об этом железнодорожников просили региональные власти.

На время строительства грузовые поезда двигались альтернативным маршрутом, сохраняя необходимые местным предприятиям объемы перевозок.

Подробнее о теракте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь