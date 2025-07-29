Малому и среднему бизнесу Воронежа ужесточили условия получения субсидий

В 2025 году в Воронеже будет применена новая методика оценки субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) для предоставления субсидий по итогам конкурса. Об этом на еженедельной планерке у мэра Воронежа Сергея Петрина рассказала руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Юлия Провоторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Воронежа Юлия Провоторова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики мэрии Воронежа Юлия Провоторова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При оказании финансовой поддержки в 2025 году МСП, входящим в реестр ответственных организаций, будут присвоены дополнительные баллы. «Рейтинг мы применяем во многих сферах. В муниципальных закупках бонусы и преференции получают те компании, которые участвуют в рейтинге. Мы впервые проводим конкурс в электронном формате, это позволяет сделать упор на максимальную прозрачность и доступность, чтобы каждая компания, которая подходит под требования, смогла принять участие»,— подчеркнул господин Петрин. Всего на реализацию программы поддержки МСП в Воронеже в 2025 году было выделено 42,7 млн руб. Плановым показателем предоставления субсидий является создание не менее 60 рабочих мест.

В прошлом году для поддержки МСП из бюджета было выделено 40,7 млн руб., однако в связи с большим количеством заявок было произведено увеличение лимита бюджетных обязательств на сумму более 1 млн руб. Общий объем финансирования с 2022 по 2024 год составил 118,5 млн руб. За указанный период создано 168 новых рабочих мест, финансовая поддержка из городского бюджета была оказана 74 субъектами МСП и одному самозанятому. В текущем году планируется увеличить количество самозанятых, которые смогут получить поддержку. «В настоящее время четверо самозанятых, претендующих на поддержку, получают консультации. Мы предусматриваем, что выделенных денег может не хватить, и будем опять обращаться за увеличением лимита»,— пояснила госпожа Провоторова.

Сергей Петрин признал сложности, с которыми МСП сталкивается при получении поддержки: «Куча документов, строгие правила их оформления. Сейчас ввели электронный бюджет — мы сами много шишек набили. Многих отпугивает длительность этих процедур».

В конце прошлого года представители крупных предприятий нефтегазовой сферы Воронежской области заявляли о нехватке субсидий и ужесточении механизмов их получения.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Ульяна Ларионова