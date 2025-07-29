В Курской области при атаках дронов пострадали два человека

В результате атак ВСУ на Курскую область с помощью дронов пострадали еще два человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Из-за удара БПЛА в селе Званное Глушковского района 26 июля травмы получил волонтер, перевозивший на лодке гуманитарный груз. У 50-летнего мужчины диагностированы осколочное ранение левого плеча и правого голеностопа.

Также известно о пострадавшем при атаке дрона на село Большое Солдатское Большесолдатского района. У 67-летнего местного жителя подтверждены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы и ушиб поясничного отдела позвоночника. По данным на 29 июля, он находится в тяжелом состоянии.

Оба пострадавших будут доставлены в Курскую облбольницу.

Сегодня в результате атаки ВСУ на частный дом в поселке Культпросвет Хомутовского района Курской области были ранены два мирных жителя — 26-летний молодой человек и 25-летняя девушка.

Кабира Гасанова