Глава белгородского села Борки ранена: дрон ВСУ атаковал ее автомобиль

В селе Борки Валуйского округа Белгородской области украинский БПЛА атаковал служебную машину главы территориальной администрации Татьяны Рябикиной. Она получила осколочное ранение плеча, водитель — баротравму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Скорая помощь доставляет раненых в валуйскую центральную райбольницу.

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять белгородских муниципалитетов: есть погибший.

Юрий Голубь