Главные новости за 29 июля. Сочи

Госкомпания «Автодор» завершила реконструкцию части будущей большой развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера в селе Высокое. Путепровод был расширен до двух полос и оснащен шумозащитными экранами. Сегодня движение по нему открылось в обе стороны, в Красную Поляну и аэропорт Сочи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сочи и Минеральные Воды включены в список приоритетных направлений авиакомпании «Аэрофлот» после сбоя в работе ее информационной системы, повлекшего отмену части рейсов, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В Адлерском районе Сочи застройщик приступил к демонтажу трехэтажного здания, возведенного с нарушением градостроительных норм. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С начала 2025 года специалисты Роспотребнадзора исследовали 3,9 тыс. проб морской воды на пляжах Сочи, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Поезд Екатеринбург — Адлер задерживался из-за ночной атаки БПЛА на Дону. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в районе станции Сальск Ростовской области в ночь на субботу была повреждена контактная сеть и выбиты стекла в двух вагонах пассажирского поезда №59, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск.

В Сочи проводится обследование 243 избирательных участков, которые откроются в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.