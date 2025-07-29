Сочи попал в число приоритетных направлений «Аэрофлота» после сбоя

Сочи и Минеральные Воды включены в список приоритетных направлений авиакомпании «Аэрофлот» после сбоя в работе ее информационной системы, повлекшего отмену части рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что приоритет в обновленном расписании перевозчика отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды, а также на международные направления, включая те, что выполняются на широкофюзеляжных воздушных судах.

По данным Минтранса, 28 июля «Аэрофлот» планировал выполнить 260 рейсов, из которых 54 парных направления были отменены. Остальные 206 рейсов готовятся к вылету в установленное время.

В случае дальнейших отмен акцент будет сделан на сокращении частоты полетов по маршрутам, где представлены альтернативные перевозчики. Министерство ведет с ними переговоры по недопущению ценовых перекосов на билеты.

Вячеслав Рыжков