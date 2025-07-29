В Сочи начали снос самовольной постройки площадью 700 «квадратов»

В Адлерском районе Сочи застройщик приступил к демонтажу трехэтажного здания, возведенного с нарушением градостроительных норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Объект находился на территории садового товарищества «Золотой гребешок» и был построен без разрешительной документации. Адлерский районный суд удовлетворил иск муниципалитета и обязал собственника снести здание площадью около 700 кв. м.

Работа по выявлению самовольных построек в Сочи продолжается. Жалобы принимают через онлайн-приемную, по электронной почте umzk@sochiadm.ru и на горячую линию: 8-928-205-90-59. Все обращения проверяют с выездом на место.

Анна Гречко