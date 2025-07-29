«Автодор»: открыто движение по путепроводу в составе будущего обхода Адлера

В селе Высокое, входящем в состав Большого Сочи, специалисты завершили реконструкцию путепровода на автомобильной дороге А149 Адлер — Красная Поляна. Переустройство эстакады, ставшей частью транспортной развязки у восточного портала будущего обхода Адлера, открыло возможность перехода к следующему этапу масштабного проекта — сборке и запуску тоннелепроходческого комплекса. Его работа позволит приступить к проходке двух параллельных тоннелей под действующей трассой, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Протяженность реконструированного путепровода составляет 512 м. Он относится ко II категории автомобильных дорог. Согласно действующим правилам дорожного движения, допустимая скорость на таких участках в черте города ограничена 60 км/ч. Эстакада включает две полосы движения шириной по 3,5 м, общая ширина сооружения — 13,5 м. В качестве покрытия использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, уложенный по технологии Superpave, что обеспечивает высокую стойкость к нагрузкам и долговечность.

В ходе работ было уложено 1,2 тыс. тонн асфальтобетона, установлено 1 км барьерного ограждения и нанесено 1,5 км дорожной разметки. Кроме того, смонтировано 16 опор освещения и 0,7 км шумозащитных экранов. В пиковый период на объекте одновременно задействовали более 90 специалистов и 30 единиц техники.

Завершение реконструкции стало необходимым условием для запуска тоннелепроходческого комплекса, который будет собран непосредственно под эстакадой. Без этого этапа реализация проекта обхода была бы невозможна.

Реконструкция также улучшила транспортную доступность Красной Поляны и аэропорта Сочи, обеспечив более устойчивую связку между Адлером и горным кластером. Ожидается, что в перспективе участок станет частью полноценного обхода Адлера — одного из наиболее крупных инфраструктурных проектов Юга России. Полная реализация обхода запланирована на 2026 год.

Мария Удовик