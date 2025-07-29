В Сочи проверяют готовность 243 избирательных участков к выборам

В Сочи проводится обследование 243 избирательных участков, которые откроются в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Рабочая группа проверяет доступность участков для маломобильных граждан, освещение и состояние прилегающих территорий, соблюдение требований пожарной безопасности, а также готовность к нештатным ситуациям.

В Сочи с 12 по 14 сентября пройдут выборы губернатора Краснодарского края и депутатов городского собрания. Голосование будет организовано в течение трех дней подряд.

Анна Гречко