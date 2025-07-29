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Морскую воду на пляжах Сочи признали безопасной

С начала 2025 года специалисты Роспотребнадзора исследовали 3,9 тыс. проб морской воды на пляжах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проверка проводилась по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Все образцы соответствовали гигиеническим нормативам.

Температура морской воды сегодня составляет +28 °C.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что оперативный штаб Краснодарского края назвал подделкой распространяемый в социальных сетях документ о временном запрете купания на побережье Сочи из-за загрязнения воды.

Анна Гречко

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