Поезд Екатеринбург — Адлер задерживается из-за ночной атаки БПЛА на Дону

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в районе станции Сальск Ростовской области в ночь на субботу была повреждена контактная сеть и выбиты стекла в двух вагонах пассажирского поезда №59, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, на станции загорелся стоявший на путях грузовой состав. Для ликвидации возгорания был направлен пожарный поезд.

Движение через станцию Сальск временно приостановлено, что привело к задержке девяти пассажирских поездов, в числе которых №523 Екатеринбург — Адлер, №255 Челябинск — Новороссийск, №509 Казань — Новороссийск, №524 Адлер — Екатеринбург, №358 Имеретинский Курорт — Уфа, №254 Новороссийск — Уфа, №98 Кисловодск — Тында, а также №202 Анапа — Красноярск.

Пассажирам задержанных составов предоставляют питание за счет перевозчика. Сроки восстановления движения уточняются.

Вячеслав Рыжков