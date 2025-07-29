МВФ снизил прогноз роста российского ВВП на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз роста российской экономики в 2025 году с 1,5% до 0,9%. Обновленные данные содержатся июльском обзоре мировой экономики фонда.

Теперь данные МВФ не входят в диапазон роста, который прогнозировал Банк России — на 1-2%. Также показатели значительно расходятся с годовыми планами роста ВВП Минэкономразвития. Министерство ожидало увеличение показателя на 2,5%.

Прогноз МВФ по росту российской экономики на 2026 год немного улучшен — с 0,9% до 1%. Центробанк прогнозировал в том же периоде рост на 0,5%-1,5%, а Минэкономразвития — 2,4%. МВФ прогнозирует, что мировой рост ВВП составит 3% в 2025 году и 3,1% — в 2026.