Долги строителя космодрома «Восточный» и железная дорога между Казанью и Челнами

Строитель космодрома «Восточный» ПСО «Казань» погасил долг по налогам в 6,1 млрд руб. По версии следствия, руководитель организации уклонился от уплаты налогов в 2013–2018 годах. Главой компании является бывший депутат Госсовета Татарстана Равиль Зиганшин.

К 2060 году планируют построить железную дорогу, которая свяжет Казань и Набережные Челны. Первый участок дороги планируют построить до Лаишево. Проект станет продолжением дороги из аэропорта Казани.

На строительство нового терминала в аэропорту Казани направят 20 млрд руб. Объект планируют открыть в 2026 году. Планируется, что терминал сможет обслуживать 1,5 тыс. человек в час.

Казанский вертолетный завод (КВЗ) передал пяти российским авиакомпаниям 10 новых вертолетов Ми-8МТВ-1. Вертолеты передали в рамках контракта с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК).

В Чувашии предложили ограничить продажу алкоголя в ресторанах. Идею объяснили тем, что «наливайки» под видом ресторанов продолжают продажу алкоголя в любое время суток. Комиссия законодателей рассмотрела инициативу и рекомендовала не вносить ее в Госдуму.

Компания СИБУР и ее структуры «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» инициировали расследование против поставщиков из Азербайджана и Туркменистана. В 2024 году продукция поставщиков продавалась ниже стоимости на внутреннем рынке, что может привести к потерям для российской нефтехимической отрасли.

«Флот Республики Татарстан» получил два пассажирских судна «Метеор-2020». Их произвел Зеленодольский завод имени Горького. Каждое судно рассчитано на 120 мест.

В Татарстане планируют открыть производство питания для онкобольных и диабетиков. Энтеральное питание может стать одним из новых направлений бизнеса по выращиванию улиток.

Сегодня были отменены три рейса между Казанью и Москвой. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса из Казани в Москву и один рейс в обратном направлении. Ранее информационные системы авиакомпании подверглись масштабной кибератаке.

Диана Соловьёва