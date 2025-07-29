29 июля были отменены два рейса, направляющиеся из Казани в Москву, и один рейс в обратном направлении. Информация об этом появилась в онлайн-табло международного аэропорта столицы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отменены три рейса между Казанью и Москвой

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Отменены три рейса между Казанью и Москвой

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейсы должна была выполнить авиакомпания «Аэрофлот». 28 июля информационные системы перевозчика подверглись масштабной кибератаке, которая привела к отмене более 100 рейсов. Полное восстановление систем «Аэрофлота» может занять до одного года.

Вчера авиакомпания сообщила об отмене рейса Москва — Казань — Москва.

Диана Соловьёва