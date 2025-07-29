Строитель космодрома «Восточный» погасил долг по налогам в 6,1 млрд рублей

Следственные органы добились полного погашения задолженности по налогам на сумму более 6,1 млрд руб. от руководителя ООО ПСО «Казань», который подозревался в уклонении от их уплаты в 2013–2018 годах. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строитель космодрома Восточный погасил долг по налогам в 6,1 млрд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Строитель космодрома Восточный погасил долг по налогам в 6,1 млрд

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель компании вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

В ходе расследования имевшаяся задолженность по налогам была полностью погашена. Кроме того, руководство предприятия возместило задолженность по налогам за 2019–2020 годы на сумму более 134 млн руб. В настоящее время уголовное преследование прекращено.

ПСО «Казань» — крупнейший застройщик, участвовавший в строительстве объектов Универсиады-2013, включая стадион «Казань Арена», IT-города «Иннополис», стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Компания является подрядчиком строительства космодрома Восточный по контракту на 4,9 млрд руб. В декабре 2024 года на космодроме началась приемка выполненных работ, компания рассчитывала получить около 1,5 млрд руб. за выполненные работы.

С июня 2024 года велось дело о банкротстве ПСО «Казань» по долгам свыше 2,5 млрд руб. В марте 2025 года компания заключила мировое соглашение с налоговой службой, а в июле 2025 года избежала банкротства по долгу в 23,7 млн руб.

Анар Зейналов