Казанский вертолетный завод (КВЗ) передал пяти российским авиакомпаниям 10 новых вертолетов Ми-8МТВ-1. Об этом рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский вертолетный завод передал 10 вертолетов Ми-8 авиакомпаниям

Фото: Telegram-канал раиса Татарстана Рустама Минниханова Казанский вертолетный завод передал 10 вертолетов Ми-8 авиакомпаниям

Фото: Telegram-канал раиса Татарстана Рустама Минниханова

Вертолеты были переданы холдингом «Вертолеты России» в рамках контракта с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК).

По два судна получили авиакомпании «Полярные авиалинии» в Якутии, «Тайга», выполняющая полеты в Сахалинской области, авиапредприятие «Ельцовка» с рейсами в Томской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Также вертолеты будут выполнять рейсы Стрежевского авиапредприятия из Камчатского края и авиакомпании «ЧукотАВИА» из Чукотского автономного округа.

Салон Ми-8 оснащен 23 сиденьями, также в нем есть места для установки медицинских модулей.

Диана Соловьёва