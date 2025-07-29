В Татарстане планируют открыть производство питания для онкобольных

В Татарстане планируют открыть производство энтерального питания для онкобольных, диабетиков и людей, отказывающихся есть по медицинским показаниям. Об этом РБК Татарстан рассказал основатель и руководитель компании Helix Group Рамиль Галимзянов.

Энтеральное питание может стать одним из новых направлений бизнеса по выращиванию улиток. Ранее такой проект запустила компания Helix Group. Рамиль Галимзянов сообщил, что лишь 10% питания для тяжелобольных пациентов производится в России, а поставки из-за рубежа могут остановиться из-за санкций. По расчетам компании, объем рынка составляет 6 млрд руб.

В составе энтерального питания используется белок улитки, имеющий более высокую энергетическую ценность.

Диана Соловьёва