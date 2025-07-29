Зеленодольский завод имени Горького (входит в состав судостроительной корпорации «Ак Барс») передал АО «Флот РТ» два новых пассажирских судна «Метеор-2020» на 120 мест каждое, которые будут работать на маршрутах республики. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Флот РТ» получил два новых скоростных судна «Метеор-2020»

Фото: Пресс-служба Минтранса Татарстана «Флот РТ» получил два новых скоростных судна «Метеор-2020»

Фото: Пресс-служба Минтранса Татарстана

Передача судов состоялась при поддержке АО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания». В 2024 году республика уже получила два таких судна.

Салон «Метеор-2020» оборудован креслами, wi-fi, багажным отделением и приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями. Судно может развивать скорость до 65 км/ч, запас хода составляет почти 700 км. Экипаж — четыре человека.

Производство «Метеоров» было запущено на Зеленодольском заводе в 2021 году, первое судно спустили на воду в июне 2022 года. В мае 2024 года у одного из «Метеоров» произошла поломка из-за сбоев в двигателях при неблагоприятных погодных условиях, что привело к временной приостановке регулярных рейсов из Казани в Ульяновск и Чебоксары. Инцидент стал предметом проверки Приволжской транспортной прокуратуры. После этого завод усилил контроль за эксплуатацией судов. Сообщалось, что теперь каждый выход контролируется специалистом предприятия, а после возвращения из рейса проводится анализ работы всех узлов и систем.

Анар Зейналов