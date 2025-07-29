Компания СИБУР и ее структуры «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» стали инициаторами антидемпингового расследования против производителей полиэтилена и полипропилена из Азербайджана и Туркменистана. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИБУР инициировал расследование против поставщиков из Азербайджана и Туркменистана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ СИБУР инициировал расследование против поставщиков из Азербайджана и Туркменистана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В материалах Евразийской экономической комиссии говорится, что в 2024 году продукция иностранных поставщиков продавалась ниже стоимости на внутреннем рынке.

Так, демпинговая маржа по полиэтилену из Азербайджана составила 19,9%, по полипропилену — 33,85%, по полипропилену и его сополимерам Туркменистана — 13,55%. По информации из документа, такие поставки могут обернуться потерями для нефтехимической отрасли в России.

По итогам расследования может быть принято решение об установлении пошлин, квот или даже полный запрет на поставки.

Диана Соловьёва