Строительство нового терминала аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей

Строительство нового терминала международного аэропорта Казани оценивается в 20 млрд руб. Об этом сообщил глава района Ильдус Зарипов на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая

Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш» Рендер третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая

Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш»

Заместитель руководителя Лаишевского района Ленар Замалиев сообщил «Ъ Волга-Урал», что новый терминал планируют открыть в 2026 году.

Проект был презентован 23 июля вице-премьеру РФ Виталию Савельеву и раису Татарстана Рустаму Минниханову. Третий терминал сможет обслуживать 5,7 млн пассажиров в год или 1,5 тыс. человек в час. Площадь здания составит 31,9 тыс. кв. м. Терминал будет трехэтажным, оснащенным четырьмя телетрапами. Для удобства посетителей предусмотрена парковка на 675 машиномест.

Анар Зейналов