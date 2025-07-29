Голикова: число инвалидов в России снизилось на 6% с 2018 года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2018 года число людей с инвалидностью в России уменьшилось на 6%. Сейчас оно составляет 11,4 млн, из которых 784 тыс. дети. Причины снижения количества инвалидов — вице-премьер не назвала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Данные госпожа Голикова представила на Комиссии при президенте по делам инвалидов. Релиз, подготовленный по итогам заседания, есть у ТАСС.

В нем, в частности, говорится, что около 90% взрослых инвалидов имеют бессрочную установленную группу инвалидности. Почти 4,5 млн человек с инвалидностью (39% от общего числа) находятся в трудоспособном возрасте. «Основная занятость формируется в образовании, здравоохранении, обрабатывающих производствах»,— говорится в релизе.

Внимание на снижение в России числа инвалидов 14 июля обращал член Комиссии по делам инвалидов Олег Смолин (КПРФ). Он указывал, что 5 лет назад в России насчитывалось 13,2 млн человек с инвалидностью. Депутат предполагает, что сейчас многие просто не могут добиться признания инвалидности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Проблемам инвалидов обозначили масштаб».

Полина Мотызлевская