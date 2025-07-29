Авиация подключилась к тушению лесного пожара в Геленджике

В районе села Кабардинка в Краснодарском крае продолжается борьба с лесным пожаром. Как сообщает МЧС России, огонь охватил порядка 9 га на территории Кабардинского участкового лесничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К тушению привлечены 46 специалистов и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8. По информации спасателей, ситуацию осложняют гористый рельеф и высокая температура воздуха.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла около 4 га. На месте также продолжают работать более 150 человек, включая сотрудников экстренных служб, лесопожарные бригады и добровольцев. Силами и средствами локализация возгорания продолжается.

Анна Гречко