Подполковник Сухопутных сил США Джеффри Фриц предложил купить у России Командорские острова за $15 млрд для мониторинга подводной активности Китая в Арктике. Об этом он написал в статье для Breaking Defense.

По мнению господина Фрица, эта сделка укрепит безопасность США и подтвердит их лидерство в Арктике. Он напомнил, что покупку Аляски также считали бесполезной, но сейчас она стала важной частью американской энергетической и оборонной стратегии.

Джеффри Фриц выразил обеспокоенность растущей китайской активностью в Арктике и инвестициями Китая в проект «Полярный Шелковый путь». Он отметил, что китайские подводные лодки классов «Цзинь» и «Тан» могут пройти в Арктику через Берингов пролив. Эти лодки, вооруженные баллистическими ракетами, представляют угрозу городам США, таким как Нью-Йорк и Вашингтон.