Ультиматум Дональда Трампа России — прекратить боевые действия на Украине в ближайшие 10–12 дней или ожидать новых санкций — широко обсуждается в мире. И немногие наблюдатели видят в угрозах что-то серьезное. Эксперты напоминают о том, что президент США крайне бесцеремонно относится к собственным дедлайнам, а введение пошлин в 100% в отношении Китая, Индии и ЕС (основных покупателей российских энергоносителей) маловероятно на фоне проходящих сейчас переговоров США с этими странами по поводу тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Christopher Furlong / Reuters, Christopher Furlong / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Christopher Furlong / Reuters, Christopher Furlong / Pool / Reuters

Трамп дал России менее двух недель на окончание войны на Украине

Новый дедлайн господина Трампа подчеркивает его растущее недовольство по поводу нежелания господина Путина идти на компромисс, даже при том, что Кремль продолжает осыпать американского президента комплиментами.

Новый дедлайн Трампа для России заслуживает скептического отношения

Многие аналитики отмечают, что дедлайны, выставляемые Трампом, часто бывают очень гибкими. Он регулярно обещает сделать что-то «через две недели», а потом не делает… Пожалуй, нигде эти дедлайны не важны так, как в сфере внешней политики при общении с противниками. И с начала года Трамп снова и снова показывает, что даже эти дедлайны не являются жесткими… Особенно это касается России. Трамп давал себе целую серию дедлайнов в «две недели», а потом просто позволял им пройти.

Трамп сказал, что дает Путину новый дедлайн в 10–12 дней для заключения перемирия

Реализация… угрозы (Трампа.— «Ъ») о введении вторичных санкций ударит по Индии и Китаю, двум крупным торговым партнерам, в то самое время, когда Трамп стремится заключить торговое соглашение о снижении тарифов и других барьеров с Дели, а переговорщики в этот самый момент находятся в Стокгольме, чтобы продлить перемирие с Китаем… Администрация Трампа вряд ли введет… тарифы… в отношении крупных покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия и ЕС, в условиях сложных торговых переговоров с ними.

Сдвиг дедлайна демонстрирует, что терпение Трампа в отношении Путина иссякло

Важным фактором стало снижение влияния скептиков в вопросе вооружения Украины, таких как директора национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета. Вместе с тем, пока мирный посланник Трампа Стив Уиткофф занят Газой, главным советником по Украине вновь стал Кит Келлог, которого Москва считает слишком близким к Киеву. А Марко Рубио, госсекретарь и еще один «ястреб» в отношении России, стал еще ближе к Трампу.

Все это делает карательные действия США гораздо более вероятными, если Путин не предпримет значительных шагов для достижения мира до наступления нового дедлайна — «от 10 до 12 дней».

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов