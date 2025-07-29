ФАС оштрафовала «Сбер» за рекламу кредитки без части условий

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении Сбербанка административное дело за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Финансовой организации назначили штраф, но сумма его в пресс-релизе ведомства не раскрывается.

Служба установила, что «Сбер» разметил в телеэфире рекламу, в которой говорилось о бесплатном обслуживании и беспроцентном периоде в 120 дней для кредитной карты. Однако ничего не говорилось о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода.

«Информация об иных условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, демонстрировалась в ролике трудным для восприятия способом в течение короткого времени»,— говорится в пресс-релизе ФАС.