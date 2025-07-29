Сооснователь Capital Group Павел Тё вышел из чайного бизнеса в Рязани

Павел Тё, сооснователь девелоперской Capital Group, продал свою долю в «Рязанской чаеразвесочной фабрике» (РЧФ). Через ООО «Велна» и ООО СМ он владел 25% в бизнесе, который эксперты оценивают в 400-800 млн руб.

Основным владельцем фабрики остается Сергей Прокопьев (74,99%). В 2024 году выручка РЧФ составила 743 млн руб., чистая прибыль — 118,5 млн руб., несмотря на снижение показателей на 22% и 33% соответственно. Рентабельность бизнеса остается высокой — ROE 40%.

РЧФ специализируется на производстве чая под частными марками и контрактном производстве. Доля ее собственных брендов на рынке 1%. В их числе — «Три дружных слона», TeaTale и другие.

Рынок чая в России сокращается: производство упало на 7,1% в 2024 году, розничные продажи — на 3,8% в натуральном выражении. Потребители переключаются на кофе и травяные напитки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сделка без церемоний».