В России начали привлекать за дрифтинг по уголовной статье

В России участились случаи привлечения водителей к уголовной ответственности за опасное вождение по статье 267.1 УК «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». За дрифт, гонки, езду по встречной полосе и другие нарушения суды назначают штрафы до 300 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Статья 267.1 УК, введенная в 2017 году, изначально предназначалась для борьбы с хулиганством на транспорте, но ранее применялась редко. Теперь ее используют против агрессивных водителей.

Первый прецедент произошел в начале года в Каспийске, где водителя Porsche Cayenne оштрафовали на 180 тыс. руб. за движение по встречке. С начала года аналогичные приговоры вынесены в Московской области, Приморье, Санкт-Петербурге, Санкт-Петербурге и других регионах.

Эксперты разделились во мнениях. Одни считают это оправданным, другие — избыточным, предлагая сначала вводить административные штрафы. Тем временем с 2026 года наказание по статье ужесточат: добавят принудительные работы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дрифтерам нашли статью».