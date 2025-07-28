В Орловской области ограничили работу мобильного интернета и связи

На территории Орловской области действуют ограничения работы мобильного интернета и услуг связи из-за атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ограничения необходимы, чтобы обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области. «Да, сейчас сложно представить свою жизнь и работу без мобильного интернета, но очередной раз прошу отнестись к такому решению с пониманием. Безопасность Орловщины и каждого ее жителя – безусловный приоритет»,— сказал господин Клычков.

Губернатор добавил, что доступ ко всем услугам связи возобновится в полном объеме, как только «позволит оперативная обстановка».

За прошедшие выходные в Черноземье из-за атак ВСУ погибли два человека и пятеро пострадали. В том числе четыре дрона было сбито над Орловской областью, без последствий.

Ограничения в работе мобильного интернета сегодня в России также ввели власти Тюменской области, Алтайского края и Удмуртии. Ранее сбои фиксировались и в других регионах.

Егор Якимов