Власти распространили запрет на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов
Правительство РФ распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина на производителей нефтепродуктов. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса.
Стоимость АИ-95 на Петербургской бирже 24 июля выросла на 0,4%, до 76,33 тыс. руб. за тонну, что всего на 0,7% меньше исторического рекорда, поставленного 7 сентября 2023 года. По итогам 28 июля котировки скорректировались до 74,95 тыс. руб. за тонну. Бензин АИ-92 28 июля подорожал на 0,42%, до 65,58 тыс. руб. за тонну.
Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн бензинов в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности действует запрет. О том, что под запрет могут попасть и крупные производители, ранее говорили источники «Ъ». По их расчетам, за рубеж сейчас направляется около 40–50 тыс. тонн бензина в неделю. Собеседники «Ъ» допускали, что эмбарго может быть продлено до конца сентября.
Подробнее — в материале «Ъ» «Последняя капля».