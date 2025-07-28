Главные новости за 28 июля. Новороссийск

В разгар курортного сезона в Анапе отдыхают менее 24 тыс. человек — в четыре раза меньше, чем годом ранее. Из 1 600 местных гостиниц работают только 950, при этом средняя загрузка номерного фонда не превышает 30%.

В Новороссийске 28 июля вечером ограничат водоснабжение для 5,9 тыс. человек.

В Новороссийске осудили участника спецоперации за хранение дома боевой гранаты

С 1 января по 24 июля 2025 года в Китай было поставлено 415 тыс. тонн зерновых культур. Отгрузка осуществлялась преимущественно через морской порт Новороссийска под контролем Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Геленджике в первый месяц лета 2025 года на курорте отдохнули 386 тыс. человек — на 2% больше, чем годом ранее, средняя загрузка отелей достигла 70%.

В Новороссийске 28 июля с 10:30 утра выполнено технологическое ограничение подачи воды в связи с аварийными ремонтными работами в поселке Цемдолина на ул. Ленина, 7а.